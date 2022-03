"Ancelotti vuole Fabian Ruiz, il Real farà un'offerta al Napoli"

Le strade di Fabian Ruiz e del Napoli a meno di colpi di scena sono destinate a separarsi questa estate: il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 ha scatenato le voci sul futuro del centrocampista azzurro, soprattutto in Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport, lo stesso Carlo Ancelotti avrebbe chiesto l'acquisto del giocatore, per svecchiare la mediana del suo Real Madrid in vista della prossima stagione.

Real: Ancelotti vuole Fabian Ruiz

Il tecnico di Reggiolo, che ha apprezzato molto Fabian Ruiz nel suo periodo a Napoli, sarebbe in pressing sul presidente dei blancos Florentino Perez, che finora ha privilegiato una politica di mercato diversa, basata sull'acquisto di calciatori stranieri, giovani o già affermati, prima ancora che spagnoli, tanto che il solo Carvajal è l'unica Furia Rossa nell'undici titolare di Ancelotti.

Napoli: Fabian Ruiz al Real solo a prezzo scontato

I diversi over 30 presenti nella mediana del Real spingono in ogni caso Perez a fare un'offerta, anche se sarà a prezzo scontato: i blancos non vogliono andare oltre ad una proposta di 30 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino ad una cifra decisamente più alta, superiore ai 50 milioni. Una richiesta che potrà comunque abbassarsi nel corso dell'estate, per non rischiare di perdere il giocatore a zero nel 2023. Secondo Sport, Fabian Ruiz è molto attratto dalla proposta del club madridista e spingerebbe per questa soluzione in estate. L'ex Betis è stato accostato a più riprese anche al Barcellona e all'Arsenal.