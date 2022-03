"Il Barcellona scarica Depay, Napoli e altri tre club di Serie A su di lui"

Nelle strategie future del Barcellona non c'è spazio per Memphis Depay . Secondo quanto riportano i quotidiani catalani, in particolare il Mundo Deportivo, l'attaccante olandese non ha conquistato il cuore del tecnico Xavi e saluterà i blaugrana al termine della stagione. Su di lui ci sono diversi club inglesi e italiani.

Il Barcellona saluta Depay: in agguato le italiane

Arrivato nella scorsa estate dopo essersi svincolato dal Lione, l'oranje, dopo una prima parte di stagione positiva con 8 reti in 15 partite e il posto da titolare fisso, ha trovato sempre meno spazio agli ordini di Xavi anche a causa di due infortuni che lo hanno frenato. Il tecnico dei catalani ha già fatto sapere alla dirigenza che non ha intenzione di puntare su di lui in futuro, e il contratto in scadenza nel 2023 spinge il Barcellona ad una cessione immediata. Depay piace al Tottenham, che si sarebbe già mosso con un'offerta non meglio precisata, ma ha tante pretendenti anche in Italia: secondo il Mundo Deportivo Juve, Inter, Milan e Napoli (già accostato un mese fa all'oranje) hanno tutte espresso interesse per il giocatore e potrebbero presto farsi avanti. Il prezzo del cartellino dell'ex Manchester United è fissato intorno ai 40 milioni di euro.