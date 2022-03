Napoli: Juan Jesus passa il giorno libero a Gardaland con il figlio

Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo l'allenamento di ieri e Juan Jesus , difensore brasiliano del Napoli , ne ha subito approfittato per concedersi una breve vacanza. Il giocatore ha deciso di passarla con la sua famiglia in quel di Gardaland, il parco divertimenti più famoso d'Italia. E ha documentato con due Stories su Instagram la giornata di oggi.

Juan Jesus a Gardaland: sulla giostra la paura di Dudù

Nella prima storia Juan Jesus è seduto davanti all'insegna 'Gardaland'. Nella seconda, invece, è su una giostra insieme al figlio Eduardo (detto Dudù), visibilmente spaventato e letteralmente attaccato al papà mentre il difensore se la ride e i vagoncini prendono velocità. Una giornata sicuramente diversa per tutta la famiglia. Tra le tante attrazioni del parco. Ma la sensazione è che l'attrazione postata sia piaciuta più al padre che al figlio.

Juan Jesus: domenica tocca a lui

Considerata l'assenza di Rrahmani per squalifica, domenica a Bergamo contro l'Atalanta sarà presumibilmente Juan Jesus a prenderne il posto e a piazzarsi vicino a Koulibaly. Una partita difficile per i partenopei che devono provare a tenere il passo del Milan primo. A quanto pare, il Napoli farà scattare l'opzione di rinnovo automatico per il giocatore. Spalletti lo considera fondamentale e anche i tifosi ora se lo godono dopo averlo accolto con parecchio scetticismo.