Sosa: "Mertens è un giocatore di Napoli, merita riconferma"

Dries Mertens merita il rinnovo col Napoli? I tifosi si augurano di vedere il belga ancora a lungo con la maglia azzurra, ma il contratto in scadenza a giugno e il mancato accordo con la società di Aurelio De Laurentiis fa temere tutti. Miglior marcatore all time dei partenopei, Mertens aspetta e spera da mesi, con chiari messaggi inviati alla dirigenza: "Voglio segnare tanto così De Laurentiis sarà costretto a tenermi". A pensare che il belga meriti di più c'è anche una vecchia conoscenza di Napoli, il Pampa Sosa che ha sottolineato: "Mertens è un giocatore di Napoli , ha fatto tantissimi gol e ne può fare ancora tanti per confermarsi. È una scadenza che si poteva evitare, potevano parlare prima".

Sosa: "Mertens merita il rinnovo"

Ospite della trasmissione televisiva Campania Sport, Roberto Sosa ha preso una posizione netta sulla situazione contrattuale di Dries Mertens: "Il calcio di oggi porta giocatori e società a poter decidere di confermare o meno in extremis, quindi mi auguro che si trovi la soluzione. Magari hanno già parlato e non lo sappiamo, magari hanno trovato già l'accordo e si potrà continuare insieme. Lui ha fatto tanto per il Napoli, tanti gol, e il Napoli ha fatto tanto per lui. Quando è arrivato a Napoli, sono sincero, non sapevo neanche dove giocava. Complice l'infortunio di Milik, poi, ha iniziato a giocare da attaccante e ha fatto tanti gol e tanti ancora ne potrà fare. Mi auguro possa continuare così anche con la spinta di suo figlio, magari anche spalmandosi il contratto. È un giocatore di questa città".

"Far nascere il figlio a Napoli è scelta da uomo"

Sosa ha ricordato che Mertens è diventato padre per la prima volta. Il piccolo Ciro Romeo è infatti nato negli scorsi giorni e papà Dries e mamma Kat hanno deciso di farlo nascere proprio a Napoli. Per il Pampa Sosa non può che essere stata una scelta importante anche per il futuro: "La scelta di far nascere suo figlio a Napoli è molto importante, parlando del Mertens uomo poteva anche andare in Belgio o scegliere un altro posto. Anche io quando giocavo a Napoli ho fatto nascere mia figlia alla Sanità e sono scelte di vita che rimangono per sempre. Ha fatto una scelta da uomo importantissima".