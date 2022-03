Napoli: Insigne, Mertens e la chance Scudetto

Napule è: le lacrime di Lorenzo, la gioia di Dries. Insigne e Mertens: stati d'animo differenti, situazione calcistica simile, obiettivo identico. Sì, loro sono le due facce della stessa squadra: Lorenzo è fuori dal Mondiale dopo l'eliminazione della Nazionale e da un po' non fa neanche più parte del futuro del Napoli; Dries, invece, non sta nella pelle a un passo dalla celebrazione della nascita di un figlio napoletano che, a prescindere da un rinnovo ancora tutto da decifrare, lo legherà per sempre a una città che lo ama e lo ricorderà come uno dei più grandi calciatori della sua storia. In mezzo, però, c'è il coronamento di un percorso lungo una vita per il capitano e nove anni per il collega: lo scudetto. L'ultima scena di due film azzurri che hanno vissuto momenti belli, brutti e da record e che ora, nell'ipotesi concreta di una doppia serie di titoli di coda, chiedono il finale da favola. Con tante scusa alla Trilogia dei colori di Kieslowski: bianco, rosso e verde.