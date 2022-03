Napoli, Insigne si allena in gruppo: a disposizione per l'Atalanta

Sono ancora sette i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali a cinque giorni dal match in casa dell’Atalanta che segnerà la ripresa del campionato per la squadra di Luciano Spalletti.

Napoli, comincia la preparazione in vista di Bergamo Oltre a Zambo Anguissa, i soli Lorenzo Insigne e Matteo Politano, questi ultimi due in accordo con la Federazione e il ct Mancini, sono rientrati in anticipo agli ordini del tecnico toscano dopo l’amara notte di Palermo che ha visto l’Italia perdere contro la Macedonia del Nord e fallire così la qualificazione al Mondiale per la seconda edizione consecutiva.

Verso Atalanta-Napoli, Insigne lavora in gruppo I due attaccanti si sono quindi subito uniti ai compagni partecipando alla prima seduta di allenamento della settimana agli ordini di Spalletti in vista della gara di domenica pomeriggio al “Gewiss Stadium”, ma se Insigne ha svolto l'intera seduta col gruppo, come riportato sul sito ufficiale del club, Politano ha fatto una parte di seduta con i compagni e una parte in differenziato.