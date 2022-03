"Real Madrid, proposto un maxi scambio al Napoli per Fabian Ruiz"

Arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna sulla possibile offerta che il Real Madrid potrebbe presto approntare per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz . Secondo la trasmissione El Chiringuito de Jugones, i blancos potrebbero proporre in cambio i cartellini di due giocatori da tempo ai margini della rosa, Luka Jovic e Dani Ceballos , per convincere Aurelio De Laurentiis ad abbassare il prezzo.

Real: Fabian Ruiz pallino di Carlo Ancelotti

L'ex Betis è da tempo sul taccuino degli uomini di mercato del Real. In scadenza di contratto nel 2023, Fabian Ruiz è una precisa richiesta che Carlo Ancelotti ha fatto al presidente del club spagnolo Florentino Perez per svecchiare il centrocampo dei madridisti: il giocatore, già sondato, non vedrebbe l'ora di trasferirsi, ma la valutazione che ne fa il club partenopeo, oltre i 50 milioni di euro, è al momento troppo alta per gli spagnoli, che stanno lavorando per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti.

Real, Ceballos e Jovic possibili contropartite per il Napoli

Luka Jovic e Dani Ceballos sono i due profili che il Real vorrebbe proporre al club azzurro per uno sconto importante sul cartellino di Fabian Ruiz. Entrambi sono ai margini della rosa di Ancelotti: l'attaccante serbo, valutato una trentina di milioni di euro e già proposto senza successo a Monaco e Borussia Dortmund, potrebbe risultare utile per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti. Secondo i media spagnoli, Ceballos potrebbe essere una soluzione ancora più convincente perché andrebbe a coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Fabian Ruiz; inoltre è stato seguito già in passato dagli uomini mercato della società campana.