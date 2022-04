Napoli, i convocati per Bergamo: c'è Ambrosino, capocannoniere Primavera

Sono 21 i convocati da Luciano Spalletti per la trasferta di domenica alle 15 a Bergamo, contro l'Atalanta. Il Napoli si trova in emergenza per le assenze di Meret, Rrahmani, Di Lorenzo, Ounas, Petagna e Osimhen. Compare nella lista anche Giuseppe Ambrosino, capocannoniere della formazione Primavera 1, classe 2003, un giovane molto promettente.