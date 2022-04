Atalanta-Napoli: Zanoli e Ambrosino, giovani in rampa di lancio

Il Napoli porta a Bergamo anche due giovani, e uno dei due sarà in campo probabilmente dall'inizio. Alessandro Zanoli , classe 2000, sarà infatti il sostituto di Giovanni Di Lorenzo . Luciano Spalletti lo ha presentato così: “E' pronto da Dimaro”. Finora, però, non era mai stato lanciato come titolare. Dalla sua ha il fisico (188 centimetri per 190 chili), la duttilità (ha fatto anche il centrale in una difesa a tre e l'esterno alto), la velocità e l'intelligenza tattica. L'altro giovane che il Napoli presenta, però in panchina, è il bomber della Primavera, Giuseppe Ambrosino , capocannoniere nella categoria. Viste le assenze di Osimhen e Petagna , per lui è arrivata la prima convocazione con la prima squadra in campionato.

Zanoli: ha già esordito in campionato ed Europa League

Zanoli ha fatto fruttare le amichevoli nel ritiro prima dell'inizio della stagione per farsi notare. In campionato, ha esordito contro l'Udinese e, a settembre, anche in Europa League a Varsavia contro il Legia. In totale, conta 8 presenze tra campionato e coppe, sempre da subentrato. Contro l'Atalanta, invece, dovrebbe vincere il ballottaggio con Malcuit e prendersi la maglia da titolare. Zanoli è al Napoli dal 2018, vestiva la maglia del Carpi e arrivò con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Un anno dopo, diventò un acquisto definitivo. Da allora, è stato uno dei punti di forza della Primavera, poi ha fatto un anno a Legnago, in serie C, con 35 presenze e un gol. Ha fatto parte del giro della Nazionale Under 18, in estate è tornato alla base. Niente più prestito, questa volta, con Spalletti che ha creduto in lui e lo ha inserito in pianta stabile in prima squadra. Come vice Di Lorenzo, ma anche alternativa a sinistra.

Ambrosino: un goleador nato

Giuseppe Ambrosino, segni particolari: bomber. Classe 2003, andrà per la prima volta in panchina con la prima squadra del Napoli a Bergamo in serie A. A oggi, è il capocannoniere del campionato Primavera 1 con 14 gol e 4 assist in 23 presenze. Prestazioni che hanno convinto i partenopei a blindarlo fino al 2026, viste le sirene estere che iniziavano ad approssimarsi. È diventato un perno dell'Under 19 azzurra, che ha conquistato l'accesso ai prossimi Europei. Ambrosino era già stato convocato una volta in Europa League da Spalletti. In Primavera indossa la maglia numero 10, oggi avrà la 70. Fino al 2020, tutti i giorni, l'attaccante partiva da Procida per gli allenamenti. Si è trasferito a Castelvolturno solo due anni fa. A inizio anno, una doppietta alla Juve a Vinovo contro un'avversaria che qui non è mai un'avversaria normale.