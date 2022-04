Il Napoli si giocherà lo scudetto al Maradona

NAPOLI - Per non starsene lì a guardare il dito e perder di vista la luna, è giusto mettersi a dare un’occhiata dentro dentro al giardino di casa: le misure sono (più o meno) le stesse ma se l’erba dei vicini, che poi in realtà sarebbero anche dei carissimi "nemici", è un po’ più verde, non è il caso di rassegnarsi, e neanche il momento giusto. "Bisogna vincere anche nel parcheggio, se dovessimo giocarle lì". Luciano Spalletti s’è riscoperto anche originalissimo comunicatore e ora che ha sentito il carro sfilargli al fianco ("per me e per alcuni calciatori, forse non passerà più") ha scelto di saltarci sopra, prendendo la rincorsa da Piazzale Tecchio: restano sette partite, quattro gli toccherà godersela in quello stadio che l’ha conquistato in epoca non sospetta e che poi è diventato "suo", e visto che in trasferta s’è messo a viaggiare con una media da far vacillare il primato di Sarri, è arrivato il momento di liberarsi d’ogni freno inibitore e dare un senso compiuto ai propri desideri. Al resto, penserà il destino, che non è aritmeticamente tra le mani del Napoli: però per farsi un’opinione, la matematica può aiutare.