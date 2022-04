Bremer: "Koulibaly il più forte in Serie A. Osimhen devastante"

"Osimhen? Devi prendergli 3-4 metri, altrimenti non lo prendi più. Non gli piace ricevere il pallone, ma attaccare lo spazio. E quando lo fa è devastante". Parola di Gleison Bremer , che si è raccontato a tutto tondo a Dazn nell'ultima puntata di "My Skills".

Torino, Bremer: "Marcare Osimhen o Ibrahimovic è totalmente diverso. Modulo? Preferisco la difesa a tre"

Il difensore granata, grande obiettivo di mercato dell'Inter, ha parlato degli attaccanti più difficili da marcare. Non solo Victor Osimhen, Bremer ha speso parole anche per Zlatan Ibrahimovic, prossimo avversario dei granata nella sfida al Milan di domenica alle 20,45 dell'Olimpico Grande Torino: "Con lui è tutto il contrario. Attaccante estremamente fisico, usa il corpo come pochi e occorre marcarlo a uomo, senza troppe alternative. Modulo? Sono sbocciato con la difesa a tre, che resta quindi la mia preferita". La stessa, peraltro, di Simone Inzaghi all'Inter...

Bremer: le idee di Juric e i "modelli" van Dijk e Koulibaly

Poi le parole su Ivan Juric e sui colleghi da prendere a modello: "Col mister si corre, si deve imparare più che altro a leggere la situazione, quando restare e quando scappare ad attaccare lo spazio. A me, ogni tanto, piace propormi là davanti. I miei difensori preferiti? Secondo me Virgil van Dijk è il numero uno a livello internazionale. Certo, insieme a Sergio Ramos. In Italia? Per me Kalidou Koulibaly è il più forte".