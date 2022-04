Napoli, sorriso Osimhen: allenamento in gruppo

Sospiro di sollievo per il Napoli e per Luciano Spalletti . Victor Osimhen ha lavorato regolarmente con il gruppo nella seduta di allenamento di venerdì, in vista della partita di campionato contro la Fiorentina . L'attaccante nigeriano aveva destato alcune preoccupazioni nei giorni scorsi a causa di un problema muscolare, ma gli esami di giovedì avevano escluso lesioni . Il giocatore si è così rimesso totalmente a disposizione dello staff tecnico azzurro, che sta preparando il match casalingo di domenica prossima contro i viola.

Napoli: Osimhen in gruppo, personalizzato per tre giocatori

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center - è la nota della società partenopea -. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo". L'ex attaccante del Lilla guiderà così il reparto offensivo azzurro contro la Fiorentina, con la speranza di incrementare il bottino di reti (15 finora in 25 partite tra campionato e coppe) e mantenere più vivo che mai l'obiettivo scudetto.