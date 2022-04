Napoli, Osimhen stop ma sui social assicura: "Ci vediamo domenica"

NAPOLI - Nuovo contrattempo per Victor Osimhen, che si è fermato durante l'allenamento odierno del Napoli per un problema a una coscia. È lo stesso club partenopeo a comunicarlo nel report della seduta di stamattina: "Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo - si legge -. Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra". Saranno da valutare, nelle prossime ore, le condizioni dell'attaccante nigeriano. Il Napoli, nelle prossime giornate di campionato, è atteso dalle sfide casalinghe contro la Fiorentina (domenica 10) e la Roma (lunedì 18). Osimhen, nello scorso inverno, era stato a lungo fermo per una brutta frattura a uno zigomo e, durante la convalescenza, era stato contagiato dal Covid.