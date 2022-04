Cannella: "Napoli, scudetto possibile. Kvaratskhelia ha qualità"

NAPOLI - “La proprietà del Siena è russo-armena per cui la guerra sta destabilizzando anche l’economia europea e nel nostro piccolo subiamo ritardi nel flusso di accrediti che ci consentono la gestione giornaliera della società. Oltre alla grande tragedia della guerra, stiamo subendo degli intoppi. Gli stipendi non sono in dubbio perché la proprietà ha provveduto, è nell’ordinario che abbiamo piccoli problemi". Sono le parole di Giuseppe Cannella , direttore sportivo del Siena , a Radio Marte.

Le parole di Cannella sul Napoli

Cannella ha poi dichiarato, sul Napoli: "Il Napoli domenica non ha perso lo scudetto, ma un’occasione quello si. Può accadere ancora di tutto. È chiaro che il Napoli viene fuori da una prestazione in cui ha perso certezze, ma ci ha abituato a recuperare gli equilibri e se il Napoli riesce a trovare subito la vittoria, può ancora puntare al tricolore. 8 sconfitte al Maradona? In questi casi subentra un po una paura all’interno delle proprie mura e quando vai sotto di un gol, temi di non riuscire a recuperare. E in questi casi, diventa più facile giocare fuori casa. Quando perdi, nulla diventa normale e non è una questione di schemi o uomini, ma di affanno mentale perché non si è più liberi di mente". Infine, su Kvaratskhelia: "Parlano bene di questo ragazzo che ha qualità e velocità. È chiaro che è un giovane, ma individualmente ha qualità. Se il ragazzo mantiene le aspettative che tutti gli accreditano, può fare bene. Poi c’è l’adattamento al nostro campionato che è diverso da quello russo”.