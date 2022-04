Napoli, Pasqua in campo alla vigilia della Roma: Lozano verso la maglia da titolare

A una settimana dalla fragorosa caduta interna contro la Fiorentina il Napoli è ancora pienamente coinvolto nella lotta per lo scudetto. “Merito” del passo falso del Milan contro il Bologna poche ore dopo il ko della squadra di Spalletti al cospetto dei viola, ma anche della voglia di riscatto emersa nel gruppo azzurro subito dopo l’ottavo rovescio casalingo della stagione tra tutte le competizioni.

Napoli, allenamento di Pasqua aspettando la Roma Del resto, come osservato da Luciano Spalletti nella conferenza di presentazione del match di Pasquetta contro la Roma, “la percezione del pericolo aiuta a vincere”, pertanto affrontare una delle squadre più in forma del campionato a -5 dal primo posto e a -3 dal secondo (occupato da una squadra con una partita in meno) metterà il Napoli di fronte all’obbligo di vincere a tutti i costi, una condizione nella quale gli azzurri hanno raramente sbagliato in stagione. Così a Pasqua Mertens e compagni hanno sostenuto un’intensa seduta di allenamento presso l'SSC Napoli Konami Training Center.

Petagna recuperato, Di Lorenzo vede il rientro Dopo una prima fase di torello e attivazione, come si legge sul sito ufficiale del club, il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Una sessione di calci piazzati ha chiuso la sessione. Quanto agli infortunati, Petagna ha svolto tutto il lavoro con il gruppo, mentre Di Lorenzo ha sostenuto lavoro personalizzato in palestra in campo e la prima parte del lavoro in gruppo. L’attaccante è ormai recupeato, mentre per l’esterno della nazionale la tabella di marcia prosegue nel rispetto del percorso stabilito e crescono le speranze che il giocatore possa tornare a disposizione di Spalletti quantomeno per le ultime tre partite di campionato.