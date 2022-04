Il primo scatto al completo della famiglia Mertens: "My boys"

Una serie iniziata con l’emozionante foto su Instagram direttamente dalla sala parto pubblicata dall’attaccante del Napoli su entrambi i profili nel giorno della nascita del figlio e che il 13 aprile è stata coronata dal primo post che ritrae i tre componenti della famiglia al completo . “My boys” la dolce e semplice didascalia scelta da Kae per commentare la foto che ritrae Dries tenere in braccio Ciro Romeo, la moglie con la testa teneramente appoggiata sulla spalla del marito. Il tutto con lo sfondo mozzafiato di Posillipo , dove abita la famiglia, e del Vesuvio .

Dries Mertens e il primo gol dedicato al figlio

Migliaia i like e i commenti da parte dei tifosi del Napoli e non solo, dopo che già domenica pomeriggio in tanti avevano commentato il post con il quale il giocatore aveva voluto sottolineare il primo gol della carriera con dedica al figlio, quello realizzato alla Fiorentina che non è però bastato ad evitare la sconfitta alla squadra di Spalletti.

Ciro Romeo Mertens "debutta" al Maradona

Gol peraltro realizzato proprio sotto gli occhi, evidentemente ignari, di Ciro Mertens, portato allo stadio da Kat che aveva prontamente ripreso la scena del figlio sugli spalti del Maradona in braccio alla mamma con addosso una maglietta del Napoli e un paio di voluminosi cuffioni alle orecchie per proteggerlo dal freddo e dai rumori.