Napoli, Gaetano sembra Insigne: doppietta per spingere la Cremonese verso la A

La prima doppietta in Serie B per Gianluca Gaetano può valere un bel pezzo di promozione in Serie A per la Cremonese , ma soprattutto un pieno di autostima per il fantasista prodotto del vivaio del Napoli e ancora di proprietà del club azzurro che ne sta seguendo con attenzione la crescita nell’attuale campionato di Serie B in vista di un più che probabile ritorno alla base.

Il classe 2000, alla terza stagione con la maglai grigiorossa, ha letteralmente trascinato la squadra di Fabio Pecchia nella partita contro il Cosenza, vinta 3-1 in rimonta dai lombardi, che a tre giornate dalla fine sono tornati in testa alla classifica grazie alla contemporanea sconfitta del Lecce a Reggio Calabria.

Cremonese, Gaetano segna "alla Insigne"

Gaetano, a segno per la seconda gara interna consecutiva dopo la rete all’Alessandria, è salito a quota sette centri in stagione grazie a una doppietta di altissimo livello tecnico in appena 17 minuti: spettacolare in particolare il secondo gol, al 34', realizzato con un destro a giro sul palo lungo dopo una serie di dribbling all’interno dell’area del Cosenza che hanno steso mezza difesa calabrese. La prima rete era invece arrivata al 17' con un gran destro sul primo palo con tanto di tunnel al portiere dopo un controllo orientato su servizio di Zanimacchia.

Il Napoli segue Gaetano per il dopo Insigne

Sul finire del primo tempo Gaetano ha addirittura sfiorato la tripletta con un tiro-cross non corretto da Di Carmine a centro area. Gaetano, di ruolo trequartista, può essere adattato in tutte le zone del centrocampo anche con compiti più difensivi, ma ha nell'uno contro uno e nel dribbling i propri punti di forza. Il suo riferimento è inevitabilmnete Lorenzo Insigne, del quale potrebbe prendere il posto in rosa dalla prossima stagione, a meno che l'eventuale promozione in A della Cremonese non spinga il Napoli a rinnovare il prestito ai grigiorossi per permettere al giocatore di debuttare nel massimo campionato con più continuità di rendimento.