D'Amico tifa Napoli: "Insigne merita di lasciare con lo scudetto"

“Ogni lasciata è persa”, nella vita e nello sport e ancora di più in una lotta scudetto che di rado è stata così avvincente come nella Serie A 2021-2022. In fondo, però, se a sei giornate dalla fine regna ancora l’incertezza assoluta con tre squadre raccolte in un punto e la Juventus che conserva qualche remota speranza a -6 dalla capolista Milan è proprio perché in tante hanno sprecato numerose occasioni per staccare la concorrenza.

Napoli, la corsa scudetto passa dalla gara contro la Roma Ne sa qualcosa il Napoli, che vincendo contro la Fiorentina sarebbe balzato in testa da solo alla luce del pareggio rimediato poche ore dopo dal Milan in casa contro il Torino, ma ovviamente lo stesso discorso lo possono fare anche i rossoneri. Non resta che guardare il calendario delle prossime sei giornate e in particolare del turno pre pasquale, che assegna proprio al Napoli l’avversario più scomodo, la Roma di José Mourinho, attesa al Maradona a Pasquetta, ovvero 72 ore dopo gli impegni di Inter e Milan, in campo Venerdì Santo.

Andrea D'Amico consiglia Spalletti: "Vedo bene Mertens con Osimhen" L’importanza della gara contro i giallorossi è stata sottolineata anche da Andrea D’Amico, intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv. L'agente Fifa si è anche soffermato su possibili varianti tattiche che potrebbero essere adottate da Spalletti contro la propria ex squadra: “Questo campionato è avvincente come pochi negli ultimi dieci anni, è bello vedere tre squadre che lottano. Vincerà chi sbaglierà meno. La mia favorita? Difficile indicarne una, il Napoli ha sbagliato la gara con la Fiorentina: sarà determinante la sfida con la Roma e come la squadra reagirà alla sconfitta. Contro la Fiorentina la squadra ha giocato troppo su Osimhen, si sono intestarditi. Gli azzurri hanno molte armi, forse mettere un terminale offensivo in più come Mertens potrebbe dare più forza e consapevolezza alla squadra".