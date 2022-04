Napoli, terapie per Lobotka. Ospina ancora out

Dopo la gara contro la Roma e la delusione ancora da smaltire per l'1-1 in extremis firmato Stephan El Shaarawy , il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno, agli ordini di Luciano Spalletti .

Napoli: la ripresa degli allenamenti dopo la delusione per l'1-1 contro la Roma

Gli azzurri, nella fattispecie, hanno iniziato a preparare il match contro l'Empoli in programma domenica allo stadio "Carlo Castellani" (con fischio all'inizio alle 15) per la 34esima giornata di Serie A. Il gruppo che è sceso in campo ieri contro i giallorossi ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della rosa, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnica tattica e partita a campo ridotto.

Napoli: le situazioni di Di Lorenzo, Ospina e Lobotka

Il rientrante Giovanni Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. L'estremo difensore colombiano David Ospina, invece, non si è allenato, alle prese con una sindrome influenzale. Stanislav Lobotka, infine, ha effettuato terapie e sarà valutato nella giornata di domani.