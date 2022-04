Dalla Colombia novità sull'incidente mortale di Rincon: "Guidava lui"

A una settimana dalla tragica morte dell'ex calciatore Freddy Rincon, dalla Colombia arrivano novità sull'incidente che è costata la vita al colombiano ex Napoli e Real Madrid. Coinvolto in un sinistro con un autobus di servizio pubblico nei pressi dello stadio Pascual Guerrero di Cali, il 55enne non ha avuto scampo all'impatto riportando gravi ferite che dopo due giorni di agonia lo hanno portato alla morte. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente, ma attraverso alcuni dettagli tutto prende forma.