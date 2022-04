Cordoba ricorda Rincon: "La tua eredità vivrà in noi. Riposa in pace, Colosso"

A tre giorni dalla morte di Freddy Rincon , spirato nella mattinata di giovedì 14 aprile a causa dei postumi di un grave incidente stradale avvenuto in Colombia, uno dei più forti calciatori della storia recente del calcio colombiano è stato ricordato via social da Ivan Ramiro Cordoba .

Il calcio colombiano commemora Freddy Rincon

L'ex difensore dell'Inter del Triplete, attuale dirigente del Venezia, ha voluto omaggiare la memoria dell'illustre connazionale, la cui scomparsa ha avuto una vasta eco non solo in Sudamerica, ma anche in Spagna e in Italia, le nazioni europee nelle quali Rincon ha giocato, con le maglie di Napoli e Real Madrid rispettivamente nelle stagioni 1994-'95 e '95-96.

Ivan Cordoba ricorda Rincon: "Hai dato speranza a una generazione"

Questo il messaggio di Cordoba, che ha completato il post con la foto dell'esultanza di Rincon dopo uno dei gol più importanti segnati dall'ex centrocampista con i Caféteros, quello contro la Germania a San Siro nell'1-1 della fase a gironi del Mondiale 1990. "Descansa en Paz Coloso del fútbol. Tu legado seguirá vivo en nuestros recuerdos y en la historia de nuestro fútbol. Eres protagonista de una generación que iluminó la esperanza de muchos de nosotros que te vimos jugar. Gracias". "Riposa in pace Colosso del calcio. La tua eredità vivrà nei nostri ricordi e nella storia del nostro calcio. Sei il protagonista di una generazione che ha illuminato la speranza di tanti di noi che ti hanno visto giocare. Grazie”.

Colombia, il record di Rincon condiviso con Valderrama

Con 84 presenze, condite da 17 gol, Rincon occupa attualmente il 9° posto nella classifica presenze all time della Colombia. L'ex azzurro è inoltre l'unico giocatore della storia della nazionale colombiana, insiemme a Carlos Valderrama, ad aver preso parte a tre edizioni dei campionati del mondo: oltre a Italia '90 Rincon ha infatti partecipato a Usa '94 e Francia '98, edizioni nelle quali i Cafeteros si sono fermati al primo turno.