Napoli, i convocati per il Sassuolo: tornano Di Lorenzo ed Elmas

Sono 23 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per la gara del Diego Armando Maradona, in programma oggi alle ore 15:00, dove il Napoli incontrerà il Sassuolo . Tornano in lista Giovanni Di Lorenzo ed Eljif Elmas , mentre non ci sono Lobotka e Ounas .

Napoli: rientra Koulibaly, ancora out Lobotka

Il terzino azzurro, infortunatosi nella gara contro l'Udinese dello scorso 19 marzo, torna finalmente a disposizione del tecnico di Certaldo. La distorsione al ginocchio lo ha tenuto ai box per oltre un mese, e dopo il percorso riabilitativo può tornare a vestire la maglia del Napoli. Rientra anche Elmas, fermatosi la scorsa settimana per un problema muscolare. Come prevedibile, non è stato invece convocato Lobotka, che è ancora in fase di recupero dopo la lesione al bicipite femorale. Fuori anche Ounas, che ha saltato le ultime sessioni di allenamento a causa di una sindrome influenzale. Rietra tra i convocati anche Kalidou Koulibaly, dopo aver scontato la squalifica.

Napoli: la lista dei convocati

Questa la lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti per Napoli-Sassuolo del Maradona:

Portieri: Ospina, Meret, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Victor Osimhen.