Il Napoli celebra sui social i 33 anni dalla vittoria della Coppa Uefa

Il Napoli festeggia, con un post sui canali social, i 33 anni dalla vittoria della Coppa Uefa 1989 - unico trofeo internazionale conquistato, fatta eccezione per la Coppa delle Alpi e della Coppa di Lega italo-francese) contro lo Stoccarda. Quattro scatti in cui Diego Armando Maradona alza la coppa in compagnia, tra gli altri, di Francesco Romano, Massimo Crippa, Giuliano Giuliani, Raffaele Di Fusco, Ciro Ferrara, Alemão...