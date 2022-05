Spalletti: "Contento della nostra stagione. Mercato? Sono tranquillo"

Spalletti: "Dovremo fare un mercato sostenibile"

Spalletti non si è però ovviamente sbilanciato sui nomi, sottolineando l'importanza di farsi trovare pronti quando si presenterà l'occasione di rinforzare ulteriormente l'organico: "Sono in contatto ogni giorno col direttore Giuntoli, valutiamo di volta in volta il da farsi in base a quello che succede. Vado in vacanza tranquillo, poi vedremo che succederà. Il calcio è cambiato, non è più possibile, come accadeva una volta, mettere a posto la rosa già nelle prime settimane di mercato. Ci sono vari momenti e in quei vari momenti bisogna essere pronti a fare dei cambiamenti. Bisogna toccare il tasto dell'equilibrio e della sostenibilità, l'abbiamo fatto già l'anno scorso col presidente e dovremo continuare a farlo, ovviamente mantenendo una squadra competitiva fatta da calciatori forti".