Napoli, allarme rientrato per Olivera: nessuna lesione al ginocchio

Allarme rientrato in casa Napoli per Mathias Olivera . L’apprensione che si era creata nell’ambiente azzurro nella tarda serata di sabato a causa dell’infortunio subito dall’esterno uruguaiano, appena acquistato dal club del presidente De Laurentiis, durante l’amichevole contro Panama , è infatti rientrata.

Napoli, le date della nuova stagione

Certo, si tratta di uno stop che rovinerà a Olivera la breve vacanza che il giocatore si sarebbe regalerà tra la fine degli impegni con l’Uruguay e l’inizio dell’avventura al Napoli, che lo ha acquistato dal Getafe per una cifra vicina ai 12 milioni più bonus, ma la sua presenza al primo giorno della nuova stagione del Napoli, fissato per l'8 luglio a Castelvolturno con il raduno, non è in discussione, al pari della presenza di Olivera nel ritiro di Dimaro che inizierà dal giorno successivo e proseguirà fino al 19 luglio.