Napoli: Val di Sole sede del ritiro estivo per l'undicesima volta consecutiva

Undicesimo precampionato in Trentino per il Napoli . Inizieranno la mattina del prossimo 9 luglio i primi allenamenti della stagione 2022-2023 per il club del presidente Aurelio De Laurentiis nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida , in Val di Sole . La squadra azzurra raggiungerà la località turistica di montagna già nella serata dell’8 luglio e la mattina successiva inizierà le sedute di preparazione sul campo di Carciato. Il gruppo lascerà quindi la Val di Sole il pomeriggio di martedì 19 luglio, dopo l’ultimo allenamento mattutino.

Napoli: undicesimo ritiro estivo consecutivo in Val Di Sole

L'undicesimo anno nella medesima località di ritiro estivo rappresenta un record tra le squadre di Serie A italiane. "Un appuntamento, quello in Val di Sole - spiega il club con una nota ufficiale - che segna l’inizio della nuova stagione calcistica e anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi partenopei, che dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino per seguire i loro campioni. Per i tifosi del Napoli, poi, il nuovo ritiro a Dimaro Folgarida propone l'occasione irripetibile di vedere al lavoro i propri beniamini con due imperdibili fine settimana, a partire proprio dalla data di inizio. Saranno undici giorni di lavoro per la squadra ma anche di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale, che offre ideali occasioni di rigenerazione fisica e di relax".

Napoli: a Dimaro Folgarida ci si allenerà dal 9 al 19 luglio

A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono il presidente Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo e Sport del Trentino Roberto Failoni, il presidente dell’Apt Val di Sole Luciano Rizzi, il Ceo di Trentino marketing Maurizio Rossini e il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni, che esprimono ampia soddisfazione per il rinnovato sodalizio.