Napoli, Mathias Olivera rassicura i tifosi sui social

Napoli, il messaggio di Mathias Olivera

Nella notte, sul profilo ufficiale Instagram della nazionale uruguaiana è stata postata la foto di un sorridente Mathias Olivera, accompagnata da un messaggio di incoraggiamento: "Stiamo bene! Gli esami effettuati su Mathías Olivera hanno escluso un grave infortunio. Sta già lavorando per riprendersi da una distorsione al ginocchio. Dai, 'Mato'!". Lo stesso terzino, ha ricondiviso il post nelle sue storie, scrivendo: "Grazie a tutti per i messaggi". Frase seguita dall'emoticon raffigurante il bicipite, simbolo di forza.

Napoli, Olivera sarà presente al ritiro

Un messaggio con cui il terzino ha tranquillizzato il club e i tifosi del Napoli, preoccupati dopo l'uscita dal campo in lacrime nell'amichevole contro Panama. Mathias Olivera, resterà ai box per 20-30 giorni, e la sua presenza per il ritiro azzurro non è in discussione. Il terzino, acquistato dal Getafe per 12 milioni di euro, inizierà ufficialmente la sua avventura con il Napoli l'8 luglio, data del raduno di Castevolturno, per poi partire alla volta di Dimaro, dove si svolgerà il ritiro.