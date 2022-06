Napoli, da Zuniga a Ghoulam: quando la fascia è maledetta

NAPOLI - Non è vero (forse), però conviene crederci: perché succede tutto lì e con una tempistica da far tremare. La mattina in cui si giocava Arsenal-Napoli, il primo ottobre del 2013, Aurelio De Laurentiis postò una foto: «Sono contento di potervi annunciare che Camilo Zuniga resterà con noi altri cinque anni». E nessuno, quella sera, avrebbe potuto sospettare che proprio all’Emirates sarebbe cominciato un calvario per il fluidificante colombiano: la sua ultima, vera partita, apparentemente normale, in realtà avviò un tormento esistenziale, perché da quel momento Zuniga - tre milioni e mezzo netti di ingaggio, costo aziendale raddoppiato, ma questo è un dettaglio e non una colpa - avrebbe messo assieme soltanto altri 49' stagionali e nel quadriennio successivo sarebbe riuscito ad aggiungere appena altri 994'. Un prestito al Bologna, uno al Watford, e addio mia bella Napoli, mai più si sono rivisti in campo.