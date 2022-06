Grava: “Zerbin in Nazionale, grande soddisfazione”

“ Zerbin in Nazionale? Quando arrivò, vidi qualche video e pensai subito che potesse darci una mano con la Primavera. Giuntoli è stato bravo a prenderlo e noi l'abbiamo fatto crescere con gli altri. Vederlo debuttare con gli azzurri di Mancini è stata una soddisfazione per chiunque l'abbia cresciuto, dal magazziniere al dirigente. Noi da calciatori ci siamo passati attraverso certe emozioni, spero che i ragazzi si ricordino dei consigli che gli abbiamo dato negli anni”. A parlare è Gianluca Grava , responsabile del settore giovanile del Napoli , a Kiss Kiss Napoli. Un giro d'orizzonti su tutti i giovani partenopei per saperne di più.

Grava: “Gaetano ha dimostrato il suo valore”

Grava non si sbilancia sulle 'cose' di prima squadra: “Gaetano in ritiro? Non entro nel merito delle scelte di Spalletti, ma in questi anni Gateano e Zerbin hanno dimostrato di avere requisiti e margini di miglioramento. Sono passati per il nostro settore giovanile e quest'anno hanno dimostrato il loro valore”.

Grava: “Ambrosino mantenga la rabbia e si toglierà soddisfazioni”

C'è il bomber ragazzino, ossia Ambrosino: “Ha le qualità per arrivare ad alti livelli. Ha la forza di non aver mollato mai in questi anni e si sta togliendo grandi soddisfazioni. Se ha la stessa cattiveria e rabbia anche con i grandi, parliamo di un giocatore importante. Non gli deve mancare mai”.

Grava: “Garofalo è un giocatore moderno”

C'è poi Garofalo in Under 15: “E' un giocatore moderno, predilige la qualità e ha regia. Se si ha pazienza in famiglia, e lui rimane con i piedi per terra, in futuro potrebbe anche dire la sua. Bisogna fare i complimenti allo staff che lo ha allenato, quando prendi dei ragazzini da piccoli e migliorano così, è giusto metterlo in risalto”.

Infine, il portiere Sorrentino, sempre Under 15: “Quest'anno ha avuto qualche infortunio, ma che ha dimostrato ciò che sa fare: ha qualità, può dire anche lui la sua”.