Kvaratskhelia conquista la Georgia: eletto miglior giocatore del campionato

È finalmente arrivato il momento del meritato riposto per Khvicha Kvaratskhelia , il giovane calciatore georgiano neoacquisto del Napoli , che dopo aver estasiato in patria con la maglia della Dinamo Batumi può prendersi un periodo di sosta prima di affrontare il ritiro col Napoli. Per il 21enne sarà l'occasione per farsi notare su un palcoscenisco di livello come quello del Maradona dopo aver conquistato tutti in Georgia.

Kvaratskhelia, il premio in Georgia

Dopo aver rescisso il contratto col Rubin Kazan per le critiche e minacce indirizzate a lui e alla famiglia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Kvaratskhelia ha fatto ritorno in Georgia dove con la Dinamo Batumi ha fatto brillare gli occhi d'emozione ai tifosi. Con otto gol in sole 11 presenze, il georgiano ha infatti strabiliato tanto da conquistare il premio di miglior calciatore della Lega Georgiana. Un riconoscimento importante per il classe 2001 che dopo essere rientrato dalla Russia è ora pronto alla nuova esperienza col Napoli.

Kvaratskhelia a riposo, poi l'azzurro

Mancano ancora due gare al campionato georgiano concludersi, ma Kvaratskhelia sembra ormai proiettato all'avventura italiana. Il 21enne, infatti, non è stato convocato nelle ultime due gare della sua Dinamo Batumi per essere preservato in vista dell'annuncio ufficiale dell'acquisto da parte del Napoli e la successiva partenza alla volta di Dimaro dove si unirà ai compagni per il ritiro. Dopo essere rientrato dagli impegni in Nations League con la Georgia, il classe 2001 ha guardato dalla tribuna i suoi compagni di squadra sognando già il Napoli e con la mente concentrata per stupire già dai primi giorni in ritiro agli ordini di Luciano Spalletti.