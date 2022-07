Napoli, giornata di test medici: venerdì la partenza per Dimaro

Seconda giornata di ritrovo per il Napoli al Konami Training Center : i giocatori di Luciano Spalletti hanno lavorato alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro , in programma venerdì pomeriggio.

Napoli: test fisici e cardiopolmonari, lavoro atletico in campo

"Nella mattinata gli azzurri hanno effettuato test medici, fisici e cardiopolmonari con lo staff medico del club e il supporto del Dott. Pezzella della Clinica Pineta Grande - ha scritto il sito ufficiale della società partenopea -. Successivamente i giocatori hanno completato la seduta con lavoro atletico in campo. La squadra partirà per Dimaro nel pomeriggio di domani, dove svolgerà la prima parte di ritiro in vista della stagione 2022/2023". Gli azzurri resteranno in ritiro in Val di Sole dal 9 al 19 luglio, poi si sposteranno a Castel di Sangro. Il 14 luglio la prima amichevole contro l'Anaune Val di Non, poi il match contro il Perugia del 17 luglio, entrambi in programma alle 18.