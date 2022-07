Napoli, Olivera arriva a Castel Volturno

Napoli, Olivera il jolly per Spalletti

L’ex Getafe è ancora alle prese con un infortunio da cui non si è totalmente ripreso e ovviamente vuole affrettare i tempi per essere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Per l’allenatore toscano, Mathias Olivera sarà un jolly fondamentale: l’uruguaiano è un terzino sinistro ma all’occorrenza può giocare anche come esterno di centrocampo. In totale in carriera ha segnato solo tre gol, il punto di forza del giocatore sono gli assist e il sacrificio in difesa. Una volta passato l’infortunio, il 24enne farà di tutto per conquistare i tifosi del Napoli.