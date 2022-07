Napoli, allenamento a Dimaro: in partitella gol e assist di Kvaratskhelia

Allenamento pomeridiano per il Napoli in quel di Dimaro-Folgarida davanti a moltissimi tifosi, incuriositi soprattutto dal neo arrivato, il georgiano Kvaratskhelia . L'altro nuovo acquisto, Olivera , infatti, ha proseguito con il lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio subito con la Nazionale, per lui una fasciatura all'altezza del ginocchio sinistro. Oggi per l'ex Getafe seduta incentrata sui dribbling.

La prima rete per i blu è arrivata grazie a Petagna su calcio di rigore. Poi il momento più atteso, il gol di Kvaratskhelia, servito da Petagna: dribbling e finta a beffare anche il portiere per il 2-4. Ancora i gialli in gol con un tiro a giro di Zerbin, quindi il 5-3 con assist di Kvaratskhelia per Folorunsho. A chiudere il conto Fabian Ruiz per il 6-3. Si chiude dunque con alcune belle giocate e subito in evidenza Kvaratskhelia, autore di un gol e di un pregevole assist. Si è mosso molto bene anche Lozano.