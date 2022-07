Turci sul portiere del Napoli: “Meret, è il momento di acquisire personalità”

Turci: “Meret deve fare il salto di qualità”

C'è un 'però': “Dal punto di vista tecnico, Meret è il portiere più pulito del campionato italiano. Deve fare il salto di qualità per quel che riguarda carattere e personalità, per poter giocare a certi livello e in certe piazze devi anche trasmettere un certo tipo di sicurezza e dominio. Cioè devi avere anche quella faccia tosta per dare l’impressione di dominare il ruolo. Lui è fortissimo, ha il futuro avanti brillante, manca uno step che è legato un po’ all’età e all’esperienza che accumulerà. In campo la personalità si sente ed è contagiosa, lo sentono i compagni e il pubblico. Questo step ancora gli manca. Spero che quest’anno, visto anche la scelta di Ospina di andare via, riesca a fare questo salto. E’ arrivato anche il momento di farlo”.