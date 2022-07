Come si pronuncia il nome Kvaratskhelia? Arriva il video tutorial

DIMARO - Il Napoli prepara la nuova stagione a Dimaro agli ordini del mister Luciano Spalletti. Si tratta del primo ritiro degli ultimi 10 anni senza Lorenzo Insigne, passato al Toronto FC. A prendersi la scena, mentre continuano a tenere banco i casi Koulibaly e Fabian Ruiz , è il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, che indosserà la maglia numero 77 , ha già infiammato i tifosi presenti in Val di Sole tra assist e gol.

Kvaratskhelia e il cognome complicato

Arrivato a titolo definitivo dalla Dinamo Batumi, il classe 2001 è pronto a guadagnarsi una maglia da titolo nell'undici di Luciano Spalletti. Il suo nome, però, è diventato un "incubo" per gli addetti ai lavori. A correre in loro soccorso è stato proprio l'ex Rubin Kazan che, attraverso un video tutorial, ha spiegato come si pronuncia esattamente il suo cognome.

