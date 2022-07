Allenamento Napoli, Olivera parzialmente in gruppo e senza fasciatura

Seconda giornata nel ritiro di Dimaro-Folgarida e terzo allenamento per il Napoli , anche oggi acclamato da moltissimi tifosi. La buona notizia è che Olivera sta smaltendo l'infortunio, tanto è vero che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo con i compagni di squadra e senza fasciatura al ginocchio.

Prima di scendere in campo, i giocatori del Napoli hanno fatto risveglio muscolare in palestra e potenziamento. Poi tutti sul campo per il lavoro aerobico con gli ostacoli, quindi una serie di allunghi. Olivera ha fatto regolarmente lavoro atletico. Prima di cominciare con il pallone, il gruppo guidato da Spalletti ha fatto lunghi giri di corsa per sviluppare la resistenza. Niente lavoro tecnico per l'ex Getafe, a scopo precauzionale.

La squadra è passata quindi al 2 contro 2 con il pallone da tenere rasoterra, al di sotto di una striscia sostenuta dalle sagome; poi al di sopra, con l'allenamento che è diventato una sorta di calcio-tennis. Lavoro extra in palestra, intanto, per Olivera. Al termine della seduta, in campo solo i portieri insieme al preparatore.

Napoli: in serata arrivano in quattro

Da domani il gruppo azzurro sarà più numeroso. Questa sera, infatti, sono attesi in Val di Sole anche gli arrivi di Anguissa, Lobotka, Ounas e Rrahmani. Intanto, si comincia a sudare sul serio per preparare la nuova stagione. Come ha detto ieri in conferenza stampa Spalletti, bisognerà partire forte come l'anno scorso.