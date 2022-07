Dimaro: Napoli quasi al completo, Olivera torna parzialmente in gruppo

Il Napoli continua la sua preparazione sul campo Carciato di Dimaro Folgarida , in Val di Sole , sede del ritiro azzurro arrivato al quarto giorno. La squadra di Luciano Spalletti ha ritrovato altri nazionali, rientrati nella giornata di lunedì e già aggregati al gruppo. Ancora a parte Mathías Olivera .

Napoli, seduta mattutina: Olivera e Ambrosino parzialmente in gruppo

"Mattinata di lavoro sul campo Carciato per il Napoli - è la nota della società campana -. Dopo una prima fase di attivazione tra palestra e campo la squadra ha svolto lavoro aerobico, esercitazione tecnica e lavoro tattico. Olivera ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato tecnico individuale in campo. Ambrosino ha completato i test medici e ha svolto lavoro atletico con la squadra. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio".