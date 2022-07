Napoli, Juan Jesus ancora papà: è nata Maya

Fiocco rosa in casa Napoli. Meno di una settimana dopo l’inizio del ritiro in Val di Non, infatti, Juan Jesus è stato costretto a lasciare temporaneamente in tutta fretta la Val di Non per stare vicino alla moglie Caroline, che nella serata di martedì ha dato alla luce Maya.

Juan Jesus papà per la terza volta La terzogenita della donna e del difensore del Napoli, già genitori di Maria Sofia, nata nel 2009, e di Eduardo (2017), gode di ottima salute, come testimoniato dalla tenera Story Instagram postata direttamente dal giocatore, che tiene in braccio sorridente la piccola. Poche ore prima lo stesso ex giocatore di Inter e Roma aveva pubblicato un’altra Story con didascalia piuttosto eloquente, “Waiting for Maya”, nella quale Juan Jesus era abbracciato a Eduardo.