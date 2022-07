Dall'Inghilterra: "Koulibaly vicino all'accordo con il Chelsea"

NAPOLI - Kalidou Koulibaly è vicinissimo a lasciare il Napoli . Il difensore centrale classe 1991, nodo di mercato del club azzurro, sarebbe a un passo dall'accordo con il Chelsea : l'interesse da parte dei Blues era un dato di fatto, ora secondo The Athletic ci sarebbe stata l'accelerata definitiva. Altre fonti dalla Francia riportano addirittura una frase di KK, non confermata, che in pratica darebbe certezza di un prossimo trasferimento a Londra.

Koulibaly al Chelsea per 40 milioni: ora tocca a ADL

Potrebbe concludersi così quindi l'avventura napoletana del K2, pilastro assoluto di questi otto anni azzurri. Per De Laurentiis significherebbe il dover intervenire in maniera importante sul mercato per rinforzare la squadra di Spalletti, ma anche monetizzare con 40 milioni di euro la partenza di un giocatore a un anno dalla scadenza di un contratto che Koulibaly aveva già anticipato di non voler rinnovare. Londra chiama, Tuchel ha bisogno di KK per un reparto che ha perso a parametro zero Antonio Rudiger (volato a Madrid, sponda Real) e Andreas Christensen (andato al Barcellona e ufficializzato pochi giorni fa).

Chelsea, Koulibaly esclude De Ligt

Data la penuria di difensori centrali, dall'Inghilterra riportano che il Chelsea, oltre a Koulibaly, sarebbe interessato anche a Presnel Kimpembe, Nathan Ake e Jules Kounde, con quest'ultimo che era già stato a un passo da Londra lo scorso anno. L'interessamento dei Blues per Koulibaly è nato in seguito all'impossibilità di arrivare all'olandese De Ligt, per il quale la Juventus continua a chiedere almeno 75 milioni di euro. Sull'ex Ajax ora in vantaggio c'è il Bayern Monaco.

Koulibaly eroe del Napoli, lascia un buco enorme nella retroguardia di Spalletti

La cessione di Koulibaly rappresenterebbe una grande perdita per il Napoli e per Luciano Spalletti, che in una sola finestra di mercato saluterebbe anche il senegalese dopo aver dovuto rinunciare anche a Lorenzo Insigne, volato in direzione Toronto. Nella prima conferenza stampa dell'anno, Giuntoli aveva reso pubblica l'offerta di De Laurentiis per convincere il senegalese a rinnovare, ovvero 6 milioni netti all'anno per cinque anni. Un'offerta rifiutata dal giocatore, evidentemente alla ricerca di nuovi stimoli per l'ultima parte della sua carriera.