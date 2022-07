Tutti i numeri di Kalidou Koulibaly con il Napoli

Le tante impeccabili giocate difensive, l’eleganza dei suoi interventi. E ancora l’attaccamento alla maglia mostrato in più occasioni, il gol alla Juve, quello della storica illusione scudetto, o ancora la regala cavalcata di 70 metri palla al piede contro la Roma nel 2014, chiusa con un assist al bacio per Callejon.

Proprio quel tricolore che KK sembrava aver quasi cucito sulle maglie dei compagni di squadra grazie all’imperioso stacco di testa al 91’ dello scontro diretto contro la Juventus del 22 aprile 2018 , che permise alla squadra di Sarri di sbancare il campo dei bianconeri, tornare a Napoli da trionfatori e sognare davvero il titolo, svanito sette giorni più tardi con il crollo di Firenze. È stato, quello, uno dei 14 gol totali segnati da Koulibaly con il Napoli, il quinto ed ultimo della sua stagione più prolifica (cinque gol). Tredici di questi gol sono stati realizzati in campionato ai quali aggiungere l’unico sigillo in Coppa Italia, nel 2021 contro lo Spezia.

Sono tante le istantanee dei nove anni al Napoli di Kalidou Koulibaly che staranno affollando in queste ore la mente dei tifosi azzurri, ora che il colosso senegalese è in procinto di lasciare la Campania e l’Italia dopo aver accettato la ricca offerta del Chelsea. Poche settimane dopo l’addio di Insigne, forse più facile da metabolizzare in quanto già noto da tempo, il Napoli perde quindi un altro riferimento degli ultimi due lustri, pieni di vittorie e partite da ricordare, belle cavalcate europee, ma prive della gioia dello scudetto.

Koulibaly, le statistiche dei nove anni a Napoli

A mancare è stato l’acuto in Europa, dove Koulibaly tra Champions e Europa League ha totalizzato 64 partite (5° nella classifica generale all times dei più presenti nelle Eurocoppe), senza però mai segnare un gol. Ma non è certo da questo particolare che si giudicherà il novennato napoletano di Koulibaly, fatto da 317 partite complessive (9° posto nella classifica totale), quasi tutte di altissimo livello. I numeri più significativi sono semmai altri, come quelli, riportati da Opta Paolo, che inquadrano il senegalese come il giocatore di movimento che, dal 2014, ha completato più passaggi, 14.528, vinto più contrasti (344) e recuperato più palloni (1.716) in Serie A. Cifre eloquenti sulla completezza del bagaglio tecnico di KK, marcatore implacabile e primo regista della squadra, e che fanno immaginare un rapido adattamento al calcio inglese, dove la fisicità e la tecnica sono due requisiti indispensabili.