"De Ligt pronto ad abbassarsi l'ingaggio per andare al Bayern"

Juve-Bayern, intesa lontana per De Ligt

In realtà la trattativa tra la Juventus e il Bayern non sembra vicino alla conclusione visto che la prima offerta ufficiale dei tedeschi, pari a 60 milioni più di 10 di bonus, non ha soddisfatto i dirigenti bianconeri, decisi a non discostarsi troppo dal valore della clausola rescissoria presente sul contratto di De Ligt, pari a 125 milioni di euro. La Juve potrebbe accettare di chiudere l'affare per una cifra vicina ai 90 milioni, magari tendente ai 100.

"De Ligt vuole il Bayern: possibile un taglio all'ingaggio"

Per sbloccare la situazione servirà quindi un significativo rilancio del Bayern, che potrebbe prendere forma dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona, ma un ruolo chiave potrebbe svolgerlo anche la volontà dello stesso De Ligt, che pare avere scelto la Bundesliga come prossima destinazione al punto da essere disposto a ridursi l’ingaggio attuale pur di agevolare il felice esito della trattativa. Se confermata l’indiscrezione che arriva dalla “Bild” potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa, permettendo al Bayern di risparmiare sullo stipendio al giocatore aumentando l’offerta per la Juve, che comunque prima di dare il via libera alla partenza di De Ligt vuole assicurarsi un sostituto all’altezza.