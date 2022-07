Il Napoli celebra il nuovo capitano: video social per Di Lorenzo

Non capita spesso che a lasciare lo spogliatoio di una squadra nella stessa sessione di mercato siano i tre giocatori con la militanza più lunga, ma il ricambio generazionale in atto nel Napoli ha portato proprio a questo scenario, con le partenze in sequenza di Lorenzo Insigne , Dries Mertens e Kalidou Koulibaly .

Spalletti e l'investitura a Di Lorenzo: "È il capitano ideale"

A poche settimane dal via della nuova stagione allenatore e gruppo hanno quindi dovuto scegliere il nuovo capitano, individuato in Giovanni Di Lorenzo. L’esterno difensivo campione d’Europa con l’Italia un anno fa è stato investito del ruolo all’unanimità, come dichiarato dallo stesso Luciano Spalletti al termine dell’amichevole contro l’Anaune: "Il nuovo capitano lo hanno scelto i ragazzi, Giovanni è perfetto perché è forte, gode della stima dei compagni e della mia e di tutto l'ambiente calcistico".

Napoli e nazionale, l'irresistibile ascesa di Giovanni Di Lorenzo

Di Lorenzo, 29 anni ad agosto, corona quindi così un percorso che in quattro anni lo ha portato dalla Serie B con l’Empoli alla maglia da titolare nel Napoli e in nazionale, fino al titolo europeo ed ora al ruolo di capitano azzurro nel dopo Insigne. Nei 26 secondi del video pubblicato dal Napoli su Twitter e Instagram rappresentano un condensato delle sequenze più belle del quadriennio azzurro dell’esterno toscano, dalle chisusure difensive alle sovrapposizioni in fascia fino ai puntuali inserimenti in zona gol sul secondo palo, il marchio di fabbrica di Di Lorenzo, che proprio in questo modo ha segnato il suo primo, storico gol in A contro la Juventus nel settembre 2019.