Criscito titolare, ma il Toronto di Insigne va ancora ko

Il Toronto perde ancora e si allontana dalla zona playoff in Mls. La formazione canadese, che ha ingaggiato Insigne, Criscito e Bernardeschi nella sessione estiva di calciomercato, ha perso 1-0 sul campo del Montreal con la decisiva autorete di Macnaughton al 69' minuto di gioco. Ancora indisponibile l'ex capitano del Napoli. Criscito, invece, ha giocato dal primo all'ultimo minuto dell'incontro ma non è riuscito ad evitare la sconfitta al Toronto, che adesso si trova al penultimo posto della classifica di Mls con 18 punti rimediati in 21 partite. Nelle ultime 5 giornate, i canadesi hanno ottenuto un solo punto.