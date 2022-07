Delio Rossi: “Napoli, è una rifondazione. Ma ci saranno colpi importanti”

A Radio Marte, Delio Rossi non si è sbilanciato sulla favorita per lo scudetto dopo i primo colpi di mercato: “Calcio d’agosto? Non sono tanto interessato, perché oggi daremmo un giudizio parziale. Le squadre i migliori colpi li faranno dopo 3/4 giornate di campionato. L’Inter fino a dieci giorni fa era la regina del mercato, adesso la Juventus ha preso giocatori idonei. Poi c’è la Roma che si è rinforzata molto. È tutto relativo in questo momento".

Napoli, il parere di Delio Rossi sul mercato Per Delio Rossi, il Napoli si è mosso bene sul mercato: "Io penso che Napoli meriti rispetto, penso ci sarà una rifondazione. Magari ha scelto giocatori che non rubano l’occhio, ma l’importante è che siano funzionali all’obiettivo. Ha perso dei giocatori importanti, ma penso che si presenterà ai nastri di partenza con giocatori altrettanto importanti". Napoli, Delio Rossi e l'ipotesi Neto Il Napoli sta pensando a Neto, un giocatore che Delio Rossi conosce bene: "Con me non giocava perché era molto giovane, parliamo di dieci anni fa. Nel frattempo ha fatto la sua strada ed è un profilo interessante. Penso che Neto sia affidabile e conosce il nostro campionato. Non è Bonucci con i piedi, ma li sa usare. La prima dote che deve avere un portiere deve essere quella di saper guidare la difesa, poi di saper parare e poi se sa giocare con i piedi ancora meglio. Italiano è l’allenatore che preferisco in Serie A perché si è guadagnato la categoria. Mi rivedo molto in lui perché ha ottenuto i risultati col lavoro e poi esprime un buon calcio".