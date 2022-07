Napoli, debutto col brivido per Kim: pestone a Osimhen, poi le scuse

Osimhen, doppietta dopo la grande paura

L’allarme è però durato pochi secondi per il numero 9 azzurro, per Spalletti e per tutti i tifosi, dal momento che dopo qualche minuto trascorso in panchina Osimhen è rientrato regolarmente in campo, ricevendo peraltro le scuse e un abbraccio da parte di Kim Min-Jae. Lo scontro non ha comunque lasciato conseguenze nel fisico di Osimhen, che dopo il rientro in campo ha segnato una doppietta nella partitella che ha chiuso la seduta.

Castel di Sangro, Spalletti prova Meret fuori dai pali

Per quanto riguarda la seduta pomeridiana, Spalletti e il suo collaboratore tecnico Daniele Baldini hanno fatto lavorare il gruppo sugli schemi da palla inattiva, calci di punizione e angoli. Da segnalare che durante la partitella a campo ridotto il tecnico ha schierato Alex Meret in mezzo al campo, scelta probabilmente dettata dalla volontà di migliorarne il gioco con i piedi.