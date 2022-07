Compleanno Lozano: gli auguri social del Napoli

L'esordio era stato da ricordare: un gol alla Juve, primo giocatore messicano a segnare una rete nel campionato italiano. Ma le cose non sono andate poi come da programma. Se con Ancelotti lo spazio in campo era discreto, con Gattuso Lozano sparisce dai radar. Più spazio invece all'inizio della seconda stagione per la partenza di Callejon. E le reti alla fine saranno 15 per lui (11 in campionato). Eppure non entra nei preferiti dei tifosi. Non soddisfa neanche Luciano Spalletti (appena cinque segnature in Serie A) e quest'anno è ufficialmente sul mercato. In attesa che arrivino offerte che soddisfino il presidente Aurelio De Laurentiis.