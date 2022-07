Napoli, tanto lavoro tattico. Meret e Lobotka in piazza ma niente autografi

Mattinata di lavoro per il Napoli di Luciano Spalletti , impegnato nell'ottavo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Presenti a bordo campo anche Edoardo De Laurentiis e l'ad Chiavelli .

Napoli, seduta tattica. A parte Juan Jesus e Petagna

Il gruppo azzurro dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto lavoro tattico a tutto campo e partita a campo ridotto, dove ha brillato tra gli altri Adam Ounas. Non hanno lavorato con il gruppo ma hanno svolto lavoro personalizzato Juan Jesus e Petagna.