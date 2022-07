Napoli, seduta mattutina a Castel di Sangro: Juan Jesus e Petagna in gruppo

Ottavo giorno di lavoro per il Napoli a Castel di Sangro. Il secondo ritiro estivo della squadra di Spalletti è giunto a metà percorso, essendo la fine prevista per sabato 6 agosto, subito dopo l’amichevole contro l’Espanyol.

Nella mattinata di domenica il gruppo ha sostenuto una seduta mattutina a poche ore dalla seconda amichevole delle quattro in programma in Abruzzo, alle 20.30 al “Patini” contro il Girona. Come riporta il sito ufficiale del Napoli dopo una prima fase di attivazione in palestra il gruppo, diviso in due gruppi, ha svolto un’esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico

Napoli-Girona, Kim verso il debutto

Juan Jesus e Andrea Petagna hanno svolto l’intera seduta in gruppo, ma per nessuno dei due dovrebbe esserci una maglia da titolare contro la formazione neopromossa in Liga dopo aver vinto i playoff di Segunda Division. Spalletti dovrebbe infatti schierare una formazione molto vicina a quella titolare, con l’assetto tipo in difesa dove Kim Min-Jae è pronto al debutto in coppia con Rrahmani, con capitan Di Lorenzo e Mario Rui esterni. Rispetto alla gara contro l’Adana dovrebbero trovare una maglia da titolare anche Lobotka a centrocampo e Kvaratskhelia e Lozano in attacco ai lati di Osimhen.