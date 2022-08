Kvaratskhelia: "Approccio ottimo con il Napoli, mi hanno già riconosciuto"

C'è molta soddisfazione in casa Napoli per l'impatto di Khvicha Kvaratskhelia: l'esterno georgiano ha brillato anche nell'amichevole vinta contro il Girona, dove ha messo a segno una rete (su rigore), e si è confermato incontenibile in attacco. A margine del match con gli spagnoli, anche il giocatore si è detto contento dopo le prime settimane in azzurro.