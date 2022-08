Napoli, niente partitella per Meret: show di Zielinski

Alex Meret e il Napoli sono sempre più lontani, ma non abbastanza per permettere allo Spezia di annunciare l’arrivo del portiere friulano.

Napoli, Meret vicino alla partenza La notizia del giorno in casa azzurra è infatti la mancata partecipazione dell’estremo difensore alla partitella che ha chiuso la seduta di allenamento pomeridiana della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Durante la partitella l’ex portiere della Spal ha effettuato lavoro atletico con il resto della squadra, evitando quindi qualsiasi tipo di rischio, prima di rientrare anzitempo negli spogliatoi. In vista dell’arrivo di un altro portiere alla corte di Spalletti, Meret sembra quindi destinato a lasciare il Napoli, anche se prima di trasferirsi in prestito allo Spezia il campione d'Europa dovrà prolungare il contratto con gli azzurri, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023.

Lavoro tattico, poi partitella: Zielinski scatenato Per quanto iguarda la seduta, dopo una prima fase in palestra la squadra ha svolto attivazione muscolare e fase aerobica sul prato del Patini. Il gruppo è stato quindi diviso in due parti, con alcuni giocatori coinvolti in scambi e torello a centrocampo e altri in una partita di calcio-tennis. Per quanto riguarda il lavoro tattico, la fase di possesso è stata focalizzata sulla costruzione dal basso e movimenti della linea difensiva. Infine, la partitella a campo ridotto sei contro sei: su campo ridotto: Zielinski sugli scudi con una doppietta, in gol anche Petagna, Elmas e Olivera.